شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي × ليفربول: البداية المخيبة للطرفين مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي، 1-1، على قمة مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج بين مانشستر سيتي وليفربول، في صدام بين المرشحين المفضلين للقب المسابقة.

وواصل فريق مانشستر سيتي بدايته السيئة للموسم بخسارته نقطته الـ9 بعد أول 8 جولات فقط (لديهم مباراة مؤجلة) وجمعهم لـ 12 نقطة في أسوأ سجل نقاط لهم عند هذه المرحلة من موسم في المسابقة منذ موسم 2008/2009.

وعلى نفس المنوال، خسر فريق ليفربول نقطته السابعة من انطلاقة الموسم، وبعد مرور 8 جولات فقط، وهو نفس عدد النقاط التي خسرها حامل اللقب في الموسم الماضي بعد مرور أول 30 جولة.

وبدأ الضيوف المباراة بشكل قوي وافتتحوا التهديف بواسطة ركلة جزاء حصل عليها السنغالي ساديو ماني من المدافع الإنجليزي كايل واكر، الذي تسبب هذا الموسم في ركلتين من آخر 4 ركلات جزاء تعرض لها فريق مانشستر سيتي في الدوري.

وسدد محمد صلاح الركلة بنجاح ليسجل هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، ويصبح ثالث لاعب على مدار عهد البريميرليج يسجل 8 أهداف في أول 8 مباريات مع ليفربول في موسم بالدوري، بعد روبي فاولر في موسم 1995/1996 وفيرناندو توريس في موسم 2009/2010.

وعدل مانشستر سيتي النتيجة بواسطة المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، الذي سجل هدفًا بعد 19 تمريرة ناجحة للفريق، لتكون أطول سلسلة تمريرات تسبق هدف يستقبله ليفربول في البريميرليج، منذ هدف البرازيلي نفسه في سبتمبر من عام 2017 ضد الريدز.

ولاحت لمانشستر سيتي فرصة ذهبية للتقدم في النتيجة عندما احتسبت لهم ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، سددها البلجيكي كيفن دي بروين لكنه وجه الكرة خارج المرمى تمامًا، لتصبح أول ركلة جزاء تسدد خارج إطار المرمى (القائمين والعارضة) تمامًا في البريميرليج، منذ ركلة جزاء رياض محرز مع مانشستر سيتي ضد ليفربول في أكتوبر من عام 2018.

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وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل للمرة الثالثة في آخر 5 مباريات في الدوري، وهو نفس عدد التعادلات الذي كان حققه النادي في الدوري خلال 70 مباراة سابقة، في حين فشل ليفربول في الحفاظ على تقدمه والفوز بمباراة افتتح التهديف فيها بالبريميرليج للمرة الرابعة من بين آخر 7 مباريات تقدم في نتيجتهم، وذلك بعد أن كان حقق الفوز في 35 مباراة متتالية في الدوري افتتح فيها التسجيل.