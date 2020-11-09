شكرا لقرائتكم وصول منتخب كوريا الأولمبى مطار القاهرة لمواجهة الفراعنة وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأثنين، منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي، لخوض الدورة الودية الثلاثية مع منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، وتقام مباراة مصر وكوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى باستاد السلام بينما تقام ودية مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر على ستاد القاهرة.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي من خلال مبني الركاب رقم 2 بالمطار، فور وصولهم علي متن رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي.

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وانطلق أمس الأحد، المعسكر المغلق لمنتخب مصر الأوليمبي المغلق بقيادة شوقي غريب استعدادا للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو 2021.

كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب منح لاعبي أولمبى الفراعنة راحة اليوم بعد انتهاء المعسكر المفتوح الذى أقيم على ملعب استاد القاهرة، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و17 نوفمبر ضمن برنامج الإعداد لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.