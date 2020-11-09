شكرا لقرائتكم فشل مفاوضات الاسماعيلى مع مهاجم زامبى ومغربى بالميركاتو الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشلت مفاوضات لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى مع مهاجم زامبى وأخر مغربى بسبب تفضيل اللاعبان عروض أخرى تفوق المقابل المادى المعروض من الادارة الصفراء ، وترغب لجنة التعاقدات فى التعاقد مع مهاجم قوى لعلاج العقم التهديفى الذى أصاب الفريق هذا الموسم وفتحت اللجنة باب التفاوض مع عدد من المهاجمين الافارقة والمصريين تمهيداً للتعاقد معهم.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.

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وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف.

فى شأن مختلف ، استفسر مسئولو النادى الإسماعيلى من نظرائهم فى الاتحاد العربى عن الموعد المقترح لإقامة مباراة الدراويش مع الرجاء المغربى، فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية، لاسيما بعدما ودع بطل المغرب دورى الأبطال الأفريقى بالخسارة من الزمالك 4-1 بمجموع المباراتين وتأهل الفارس الأبيض لملاقاة الأهلى فى المباراة النهائية فى 27 نوفمبر الجارى.

ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أعلنت فى وقت سابق، استئناف منافسات البطولة، بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، وسيتم استكمال منافسات الدورين نصف النهائى والنهائى، بعد تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربى والإسماعيلى والاتحاد والشباب السعوديين، ووفقا للحساب الرسمى لنادى الشباب السعودى على تويتر، فقد تقرر أن يقام دور الذهاب بين الشباب السعودى ومواطنه اتحاد جدة يوم الأبعاء الثانى من ديسمبرالمقبل بالرياض، على أن تكون مباراة الإياب يوم الاثنين 4 يناير 2021 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.