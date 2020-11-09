شكرا لقرائتكم *وزير الشباب يكرم الوافدات العربيات ضمن برنامج المساحات الآمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وجيرمن حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة، والدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، واللواء اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ،اليوم الاثنين، احتفالية تكريم الوافدات من الدول العربية والتي أقيمت بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة ضمن برنامج المساحات الآمنة الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

بدأت الفعاليات بتفقد وزير الشباب والرياضة للمعرض المقام بالمركز، ويضم المنتجات والمشغولات اليدوية وأبرز المأكولات المصرية والسورية، وعقب ذلك شهد الوزير عدداً من العروض الكشفية قدمها أعضاء المركز.

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وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم مجموعة من الوافدات وتوزيع حقائب الحماية من فيروس كورونا المُستجد للفتيات والسيدات السوريات، وعدد من الجنسيات المختلفة، وذلك بتنظيم الإدارة لمركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة للوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر. فى كلمته، جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على أهمية برنامج المساحات الآمنة، وأهدافه الإنسانية المتنوعة، وما يقدمه من دعم للمغتربات والوافدين ضمن حرص الحكومة المصرية لدعم المغتربات والوافدين واحتواء كل من يلجأ إلى مصر، ونشر أفاق التنمية في شتى المجالات لأكثر من دولة عربية شقيقة، مشيراً إلى مشاركة الوزارة في ذلك الأمر من خلال حزمة برامج يتم تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي برنامج المساحات الآمنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر لدعم وتشغيل 8 مساحات آمنه داخل مراكز الشباب في خمس محافظات هم "الشرقية، القليوبية، دمياط، أسوان، الجيزة".