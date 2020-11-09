شكرا لقرائتكم حسام البدرى يؤجل تعديل معايير شارة القيادة بالمنتخب إلى معسكر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على تأجيل قراره بتغيير معيار التتويج بشارة كابتن المنتخب إلى معسكر شهر مارس المقبل، حيث يقتنع البدرى بعدم الالتزام بمبدأ الأقدمية ويتبنى مبدأ التأثير فى الفريق وتحقيق الانجازات على المستوى العالمى والاحترافية، وهو ما يجعل محمد صلاح المرشح الأول لحمل شارة الكابتن فى المرحلة المقبلة من وجهة نظر حسام البدرى لاسيما وأن صلاح أصبح رمزا من رموز الكرة العالمية.

وتأكد ارتداء عبد الله السعيد لاعب بيراميدز شارة "كابتن المنتخب" فى مباراتىّ توجو المقبلتين بتصفيات أمم أفريقيا 2022، بعدما حسم حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ملف شارة القيادة فى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة بعد حالة الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن بصفوف الفريق، أو منحها للأسطورة محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزى بداعى أحقيته فى نيل الشارة بصفته أفضل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية.

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ووصف حسام البدرى ، فى تصريحات تليفزيونية، القرار بأنه ما زال على وضعه بمنح شارة الكابتن للاعب الأقدم فى صفوف الفريق، نافياً أى تغييرات خاصة بالأمر نهائياً خلال المعسكر الحالى للفراعنة.

وقال حسام البدرى، "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر وهو عبد الله السعيد فى المعسكر الحالى يليه عمرو السولية لاعب الأهلى ".

وعلّق البدرى على عدم تجمع المنتخب فى فترة الأجندة الدولية السابقة، "كل مرحلة ولها ظروفها ونتعامل مع كل مرحلة، الظروف التى عاشها المنتخب هى الأصعب فى تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى ارتباك كبير."