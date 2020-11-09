الامارات | رسمياً.. مرتضى منصور يخسر الحصانة بعد هزيمته في انتخابات البرلمان المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مرتضى منصور يخسر الحصانة بعد هزيمته في انتخابات البرلمان المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور ضربة موجعة بعدما خسر رسمياً في انتخابات البرلمان المصري، ويفقد أقوى سلاح كان يعتمد عليه وهو "الحصانة البرلمانية".

وبذلك بات موقف منصور معقداً مع نادي الزمالك، خصوصاً بعد قرار عزله من منصبه، ليصبح الرئيس الأكثر جدلاً في "الأبيض" أمام مصير انتهاء مشواره مع العمل في المجال الرياضي.

وحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة ميت غمر بالدقهلية، نتيجة فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية والقوائم، إذ أشارت إلى حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 101371 صوتاً، مقابل 71171 صوتا لقائمة تحالف المستقلين.

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ووفقاً للبيان الإحصائي للدائرة، فقد خسر المستشار مرتضى منصور مقعده البرلماني، بعدما حصل على 21271 صوتاً، وحل في المرتبة السادسة، فيما سيخوض جولة الإعادة على المقعدين المخصصين للدائرة كلاً من بدوى عبداللطيف هلال بدوى الذى حصل على 32488 صوتاً، وأحمد ابراهيم احمد السعيد الألفى الذى حصل على 31578، وعبد الفتاح عبدالحى محمد مصطفى الذى حصل على 27468، ومحمود احمد العزب سيد احمد الذى حصل على 24791 صوتاً.

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