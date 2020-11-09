شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: قدرات مصر الإنشائية فى عهد السيسى تسير وفق استراتيجية منظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر مطلع العام القادم.

وخلال الجولة التفقدية ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن كافة التجهيزات والاستعدادات تتم وفقا للمعدلات الزمنية المحددة .

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واضاف وزير الشباب والرياضة أن الصالات المغطاة التي ستجري عليها البطولة ستكون مصدر فخر لكل المصريين ، مشيراً إلى أن قدرات مصر الانشائية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير وفق إستراتيجية منظمة تشمل التنوع في الإنشاءات لكافة الألعاب الرياضية وبمواصفات على أعلى مستوى ووفقاً للمعايير والاشتراطات العالمية .

جاءت الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة عقب مؤازرته للمنتخب الأوليمبي في التدريبات استعداداً للمباريات الودية التي يواجه فيه منتخبات كوريا والبرازيل استعداداً لأولمبياد طوكيو 2022 .