شكرا لقرائتكم بدر بانون يؤجل وصوله إلى القاهرة 48 ساعة لإتمام انتقاله للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الدولي المغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء تأجيل وصوله للقاهرة لمدة 48 أو 72 ساعة للأنضمام رسمياً للنادي الأهلي وإعلان التعاقد معه بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل وإجراءات التعاقد مع الرجاء واللاعب على مدار الأيام الماضية ، وكان مُقرراً وصول بدر بانون للقاهرة بعد غد ، الأربعاء، حسب الإتفاق المُسبق بينه وبين إدارة الأهلي لكن اللاعب قرر تأجيل الوصول بسبب إجراءات تتعلق بالسفر وحجز التذاكر وأمور خاصة به حيث أكد المدافع المغربي إنه سيصل القاهرة يوم الجمعة أو السبت المقبل على أقصى تقدير.

من ناحية أخرى ، نفى مسئولو الأهلى ما ذكره فرج عامر رئيس نادى سموحة بتلقى القلعة الحمراء عرضاً من النادى السكندرى لضم بدر بانون مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة، واكد مسئولو الأهلى أن ما ذكره رئيس سموحة غير صحيح على الأطلاق.

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وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة قد أعلن تقدم ناديه بطلب رسمى إلى الأهلى من أجل استعارة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى المقرر انضمامه إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "سموحة يطلب من الأهلى رسمياً إعارة بدر بانون من بداية الدورى إلى فبراير وذلك فى حال إغلاق القيد فى 18 نوفمبر".

وقال مصدر فى الأهلى ، إن النادى لم يُعلن حتى الآن عن ضم المدافع المغربى بشكل رسمى، فكيف يتم التفكير فى إعارته، موضحاً أن بدر بانون اقترب كثيراً من الأهلى وقد يتم الإعلان عن الصفقة فى غضون أيام، لكن ليس صحيحاً أن سموحة طلب ضمّه على سبيل الإعارة وليس منطقياً أن يفكر الأهلى فى إعارته لأن النادى بحاجة لجهوده.