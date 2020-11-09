شكرا لقرائتكم أحمد رفعت ينضم لمعسكر المصرى البورسعيدى بشرم الشيخ الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم أحمد رفعت الوافد الجديد للمصرى البورسعيدى لمعسكر الفريق المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ الليلة للإنتظام مع زملائه فى التدريبات بعدما حصل على إذن من على ماهر المدير الفنى للفريق للتخلف عن أول يومين للمعسكر لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة بالقاهرة، قبل السفر إلى شرم الشيخ .

كان مسئولو المصرى نجحوا فى التعاقد مع أحمد رفعت قادما من الزمالك فى صفقة بيع نهائى مقابل 6 مليون جنيه فى عقد يمتد لمدة 3 مواسم .

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من ناحية أخرى بدأ فريق المصرى البورسعيدى معسكره الاستعداد للموسم الجديد الذى ينطلق نهاية نوفمبر الجارى، في أحدى منتجعات شرم الشيخ ، في أولى مراحل الاعداد للخطة التي وضعها على ماهر المدير الفني للمصرى للموسم الجديد

ووصلت حافلة النادى المصرى صباح اليوم السبت ، لبدء معسكر تدریبی متزامنا مع فترة إعداده للموسم الجديد ويمتد المعسكر لمدة عشرة أيام قبل العودة إلى بورسعيد للدخول في المرحلة الثانية .

وتواصل إدارة المصرى دعم صفوف الفريق بلاعبين من الخبرات ، بعد التعاقد مع أحمد شديد قناوى من الإنتاج الحربى ، واحمد رفعت من الزمالك ، وثلاثى إف سى مصر عصام ثروت حارس المرمى ، ومصطفى سلطان وعلاء عطا ..بينما تم بيع محمود وادى الى بيراميدز .