شكرا لقرائتكم على فرج يتحدث عن حرفنة المصريين فى الإسكواش وسبب غياب زوجته وتشجيع وائل جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف النجم على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش أن أصعب مبارياته ببطولة كلاسيك كانت فى دور الثمانية مؤكداً أن مواجهة المصريين لبعضهم البعض تكون أصعب شىء فى بطولات الاسكواش لمهاراتهم الشديدة ، وقال على فرج فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" للاسف نور الطيب لم تستطع التواجد بجانبى فى هذه البطولة لانها بطولة رجال بالاضافة لأن ظروف الكورونا دفعت المنظمين لمنع سفر غير المشاركين فى البطولة"

ويضيف على فرج :"أصعب مبارياتى كانت فى دور الثمانية حينما واجهت منافس يلعب بتكتيك جديد رغم سابق لعبنا سوياً فى وقت سابق ولكنى استطعت الفوز عليه 3/2 فى النهاية بصعوبة شديد"

وأكمل على فرج:"عشنا ظروف صعبة بسبب كورونا لم نكن نستطيع التدريب كنت أجرى فى الشارع ، وكل المسئولين وضعوا اجراءات احترازية مشددة قبل انطلاق البطولة كنا نجرى المسحة ونذهب للغرف لا نخرج منها سوى بعد إعلان النتيجة ولا نتدرب ولا نرى إلا الخصم الذى سنواجه فى المباراة للحفاظ على سلامتنا جميعاً ط

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وعن مواجهة المصريين فى الاسكواش قال على فرج:" بتكون مباريات صعبة للغاية لاننا بإمانة عندنا "حرفنة" مش موجودة فى أى منافس ، فضلا عن العامل النفسى بيكون صعب للغاية فى مباريات المصريين مع بعضهم البعض ، وبحب أشكر وائل جمعة وهيثم فاروق نجما منتخب مصر لكرة القدم الذين ساندونى وشجعونى بحماس كبير فى المدرجات"

وتوج البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة كلاسيك، والتى تقدر قيمة جوائزها المادية بـ 175 ألف دولار كأحد البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وكان البطل المصرى على فرج، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، قد تأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منافسه بول كول، وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من اللاعبين، كما شهدت الأدوار السابقة العديد من المفاجآت أيضاً، بعد خروج محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا من دور الـ 16 عقب خسارته أمام لاعب وادى دجلة الصاعد يوسف إبراهيم.

وفاز على فرج فى المباراة النهائية على منافسه النيوزيلاندى بول كول المصنف الخامس عالمياً فى مباراة الدور النهائى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 6-11, 11-9, 11-9.

بهذا الفوز يعزز على فرج صدارته للتصنيف العالمى بعد التتويج بثانى ألقابه بعد توقف كورونا، خاصة وأن محمد الشوربجى منافسه الأبرز على التصنيف كان قد ودع تلك البطولة من دور الـ 16.