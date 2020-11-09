شكرا لقرائتكم شوبير يعلن رفض الاتحاد الدولى لليد قرار استكمال الدوري بالقائمة القديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الدولى لكرة اليد سيرفض قرار المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد بإستكمال مباريات الموسم الماضى بالقائمة القديمة ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" تحدثت مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وأبلغنى بإستحالة الموافقة على قرار اتحاد كرة اليد المصرى بإستكمال الموسم بالقائمة القديمة، وقالى نصاً ده مش بيحصل فى أى مكان فى العالم ، وبكرر أنا قابلته وكلمته مش بتوقع يعنى كلامه وأتحدى حد يكذبنى"

ويضيف شوبير:" لما بتكلم فى الأصول والصح معرفش الناس بتزعل ليه ، والمهندس هشام نصر معرفش زعلان ليه مع أن علاقتى الشخصية بيه جيدة وكمان أنا مؤمن أن إتحاد كرة اليد يعيش أزهى عصوره ، بس الصح صح والغلط غلط ، قرار استكمال الموسم بالقائمة القديمة ده هزار ولجنة المسابقات بالاتحاد الدولة مستحيل توافق عليه "

وأكمل شوبير:"هشام نصر بيقول ليه نقحم حسن مصطفى فى كل كبيرة وصغيرة وأنا بأكد ليه أنه بكره فى اجتماع بينه وبين حسن مصطفى عشان موضوع القائمة القديمة ، وياجماعة الموضوع مالوش علاقة بأهلى ولا زمالك دى قوانين وثوابت وفى لاعبين مشيوا من الاندية ازاى يلعبوا فى اندية تانية ده موقف غير قانونى بالمرة"

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وفى وقت سابق ، أكد هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، أن قرار استكمال الجولتين المتبقيتين من الموسم الماضى بالقائمة القديمة اتخذ بفتوى من لجنة المسابقات فى الاتحاد الدولى، وهى لجنة مستقلة لها سيادتها، وتم إرسال الأمر الاتحاد الدولى لأنه أمر حساس بين فرق كبيرة ونحن كعادتنا نحرص على الشفافية، موضحاً أنه ليس هناك علاقة لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى بهذا الأمر، رغم أنه الداعم الأول لكرة اليد المصرية ولا أحد يتدخل فى قرارات الاتحاد المصرى لليد.

وأضاف هشام نصر، فى تصريحات صحفية، أنه سعيد بنجاح الجمعية العمومية لاتحاد اليد التى أقيمت أمس الأول بأحد الفنادق الكبرى، وأشار نصر إلى أن ثقة الجمعية العمومية بعد النجاح الكبير تحقق والجهد المبذول الذى بذل وساما على صدره، مؤكدا أنه سيسعى للتطوير لتبقى كرة اليد المصرية دائما على منصات التتويج العالمية بعد برونزية الشباب فى بطولة العالم وذهبية الناشئين فى المونديال..

وتشهد جولة 12 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.