شكرا لقرائتكم المصرى يعلن التعاقد مع نجم تونسى ويكشف مصير عنتر والعراقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد الخولى عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن ناديه بصدد إعلان التعاقد مع نجم تونسى سيكون مفاجأة سعيدة لجمهور بورسعيد ، وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" ننهى فى الوقت الحالى اجراءات سفر نجم تونسى للقاهرة لإعلان التعاقد معه وسيكون مفاجأة سعيدة لجمهور المصرى البورسعيدى لإمكانياته المتميزة"

ويضيف الخولى : " تعاقدنا مع الحارس عصام ثروت ولكننا بصدد التعاقد مع حارس مرمى أخر مميز للغاية بجانب الحراس الحاليون وليس عامر عامر حارس الانتاج الذى أعتقد أنه اقترب من الاسماعيلى"

وتابع عضو مجلس المصرى :" ليس هناك زعل بين مجلس المصرى ومحمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى بشأن صفقة أحمد رفعت ، لا نستطيع تحمل زعله ولا زعل جمهور الاتحاد ، نحن أشقاء فى النهاية وليس هناك خلاف فى هذا الشأن "

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وأكمل محمد الخولى :" الزمالك لم يدخل فى مفاوضات معنا للتعاقد مع كريم العراقى ووصلنا لنسبة 75 % من إنهاء صفقة انتقال محمد عنتر لاعب الزمالك للمصرى البورسعيدى ، ونفاوض الزمالك بطريقة البيع والشراء بعيداً عن قصة الصفقات التبادلية"

وعن شارة الكابتن قال الخولى :" قصة منحها لأحمد شديد قناوى من عدمه أمر يخص الجهاز الفنى واللاعبين ، ولا نتدخل فى هذا الشأن لاسيما فى ظل الروح المعنوية الجميلة التى تسيطر على الفريق"

وعن أزمة سعيدو سنبورى قال عضو مجلس المصرى :" خلال 48 ساعة إذا لم تحل الازمة سيكون اللاعب خارج حساباتنا ، قدمنا عروض مميزة للاعب تدفعه للتفكير فى العودة للمصرى ونتبع كل السبل الودية "

ويضيف :"محمود وادى انتقل بشكل رسمى لبيراميدز ، ونواجه مشكلة فى الاحتفال بمئوية المصرى البورسعيدى بسبب الملعب ، ونتمنى أن نجد دعم إعلامى فى هذا الشأن".