شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الأهلى يخسر لقب دوري الأبطال الافريقى أمام الترجى التونسى بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 9 نوفمبر 2007 خسر الاهلى لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح نظيره النجم الساحلى فى اللقاء الذى شهد أخطاء تحكيمية واضحة بعدما تغاضى المغربى عبد الرحيم العرجون حكم اللقاء عن احتساب ركلتى جزاء للمارد الأحمر لصالح الثنائى أحمد شديد قناوى ومحمد أبو تريكة وتوج بطل تونس باللقب الأفريقى بالفوز 3-1 .

تقدم النجم الساحلى بهدف عفوان الغربى، لكن عماد النحاس عدل النتيجة فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى، قبل أن يتعرض عماد النحاس للطرد، ويرفض العرجون احتساب ركلة جزاء صحيحة للأحمر، ويسجل النجم ثنائية فى الوقت بدل الضائع عن طريق أمين الشرميطى وموسى نارى.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:عصام الحضري،عماد النحاس،شادي محمد،أحمد السيد،اسلام الشاطر،”حسن مصطفي”،جيلبرتو”أحمد شديد قناوي”،حسام عاشور،أنيس بوجبلبان،”احمد صديق”،محمد أبوتريكة،عماد متعب،فلافيو.

وتغاضى حكم موقعة الذهاب فى سوسة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح محمد بركات، نجم الأهلى وقتها، بل وسارع بإشهار البطاقة الصفراء للزئبقى بداعى التمثيل.

وتحلم جماهير الأهلي ومجلس إدارته بالعودة مجدداً للتتويج بدورى أبطال أفريقيا، بعدما غابت تلك البطولة عن خزينة القلعة الحمراء منذ عام 2013 لاسيما بعد أن وصل المارد الأحمر للمباراة النهائية بدوري الابطال بالنسخة الجارية وضرب موعداً مع غريمه التقليدي الزمالك في 27 نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

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ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة حيث شارك 30 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 14 مرة منها الأهلى 8 القاب والزمالك 5 القاب و الإسماعيلى لقب واحد.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.