شكرا لقرائتكم اليوم.. منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباراتى توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، اليوم الاثنين، معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 ويتدرب الفريق على ستاد القاهرة الذى يستضيف المباراة الأولى، بعد حصول اتحاد الكرة على الموافقات الأمنية اللازمة، وكان المنتخب حصل على راحة لمدة 24 ساعة أمس على أن يستأنف تدريباته اليوم.

وحسم حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ملف شارة القيادة في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن بصفوف الفريق، أو منحها للأسطورة محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي بداعى أحقيته في نيل الشارة بصفته أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

Advertisements

ووصف حسام البدري، القرار بأنه ما زال على وضعه بمنح شارة الكابتن للاعب الأقدم في صفوف الفريق، نافياً أية تغييرات خاصة بالأمر نهائياً خلال المعسكر الحالي للفراعنة،وقال حسام البدرى: "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر وهو عبد الله السعيد فى المعسكر الحالى ".

وعلق البدري على عدم تجمع المنتخب في فترة الأجندة الدولية السابقة: "كل مرحلة ولها ظروفها ونتعامل مع كل مرحلة، الظروف التي عاشها المنتخب هي الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التي تسببت في ارتباك كبير".