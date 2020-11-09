محمد عبدالواحد لمصراوي عن أزمة "شارة المنتخب": لن تضيف شيئًا لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن ما يثار حول شارة قيادة منتخب مصر أزمة ليس له داع في الوقت الحالي، مشيراً الى أن الأزمة مفتعلة وقد تتسبب في حالة من الاحتقان بين اللاعبين.

وأثار أحمد فتحي، لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، جدلاً بعدما صرح بقيام أحد مسؤولي المنتخب بالتحدث معه بشأن التنازل عن شارة قيادة المنتخب، وهو ما رفضه اللاعب.

وعلق محمد صلاح، لاعب ليفربول للمرة الأولى عن هذا الأمر قائلاً: "أنا واحد من كباتن المنتخب، وهذا يعطيني الثقة، الحصول على شارة المنتخب (هتشيلني الليلة ضاحكًا)، القرار في النهاية يعود للمدرب والثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي. فهما صديقان لي، وأتحدث معهما بصورة مستمرة، لكن لا أريد التدخل في هذا الموضوع".

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وقال عبدالواحد، في تصريحات لـ"الخليج 365": "محمد صلاح لاعب عالمي، لا ينتظر أن يتم منحه شارة قيادة المنتخب، أعتقد أنها لن تضيف له شيئاً، فهو قيمة كبيرة في الكرة العالمية".

وتابع: "لماذا نصنع أزمة ومشكلة من العدم، منذ تواجدنا في الملاعب ونعلم أن شارة القيادة في مصر بالأقدمية، لاعب يسلم آخر، جيلٌ يُسلمُ جيلًا وهكذا".

واختتم: "لا أعلم من تسبب في تلك الأزمة، تلك الأمور من الممكن أن تجعل هناك حالة من الاحتقان بين اللاعبين وهذا ما لا نريده لمنتخب مصر".

كان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد أنهى الجدل أخيراً حول ما يثار عمن سيرتدي شارة القيادة، وأكد أنها بـ"الأقدمية".