"البدري أراد الخير".. ضياء السيد يعلق لمصراوي على أزمة "شارة المنتخب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد ضياء السيد المدرب العام السابق في المنتخب المصري، أن ما أثير مؤخرًا حول شارة قيادة المنتخب أخذ أكبر من الحجم الطبيعي.

وأثار أحمد فتحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق جدلاً بعدما صرح بقيام أحد مسؤولي المنتخب بالتحدث معه بشأن التنازل عن شارة قيادة المنتخب، وهو ما رفضه اللاعب.

وعلق محمد صلاح لاعب ليفربول للمرة الأولى عن هذا الأمر قائلاً "أنا واحد من كباتن المنتخب، وهذا يعطيني الثقة، الحصول على شارة المنتخب (هتشيلني الليلة ضاحكًا)، القرار في النهاية يعود للمدرب والثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي فهم أصدقاء لي وأتحدث معهم بصورة مستمرة، لكن لا أريد التدخل في هذا الموضوع".

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وقال ضياء السيد من خلال تصريحات لمصراوي إن المدرب حسام البدري، أراد خيرًا من هذا الأمر ولم يرغب في افتعال أي أزمة.

وأكمل:"البدري أراد أن يمنح ميزة إضافية لمحمد صلاح باعتباره نجم عالمي وأن هذا سيزيد من التقدير له، لكن الأمر لم يسر بالطريقة الأفضل، علينا أن لا نصدر أن الأمر أزمة، هو أمر بسيط وعلينا طي هذه الصفحة والمضي قدمًا."

وواصل: "أمر منح شارة القيادة بالاختيار وليس بنظام الأقدمية جديد على الأندية والفرق المصرية ويحتاج لتمهيد، وربما لا يقبله الكثير، لكن في النهاية لا يجب أن نصدر الأمر كمشكلة كبيرة."

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد صرح وأنهى الجدل أخيراً حول ما يثار عن من سيرتدي شارة القيادة، وأكد أنها بـ"الأقدمية".