تقارير: رئيس صنداونز يستعد للترشح لرئاسة الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يستعد رجل الأعمال باتريس موتسيببي رئيس نادي صنداونز الجنوب أفريقي للترشح لسباق رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال المرحلة المقبلة.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، في وقت سابق إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد في شهر مارس من العام المقبل في العاصمة المغربية الرباط.

ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح، 12 نوفمبر، ليتم إرسال أسماء المرشحين للاتحادات الوطنية يوم 11 من يناير من العام المقبل.

Advertisements

ووفقاً لتقارير صحفية في جنوب أفريقيا، فإن باتريس موتسيببي يستعد لعقد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع برئيس الاتحاد جنوب أفريقي لكرة القدم داني جوردان، ووزير الرياضة هناك ناتي مثثوا لتأكيد ترشحه لرئاسة "كاف".

وأشار تقرير بصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، أنه في حال فاز موتسيببي بمقعد رئاسة "كاف"، فسوف يتعين عليه التنحي عن تواجد بنادي صنداونز الفائز بـ"الثلاثية" في الموسم الماضي.

وسبق وأعلن الملجاشي أحمد أحمد رئيس "كاف" ترشحه لدورة جديدة، حيث أنه تولى رئاسة "كاف" عام 2017، متفوقا على الكاميروني عيسى حياتو في ذلك الوقت، الذي استمر رئيسا لكاف لمدة 29 عاما.

الجدير بالذكر، أن الأيام السابقة شهدت قيام الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أيضاً بالإعلان عن ترشح جاك أنوما لسباق رئاسة "كاف".