شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر تأجيل تدعيم الجبهة اليسرى ويغلق ميركاتو الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي فكرة تدعيم الجبهة اليُسرى للفريق أو ضم مدافيعن جدد بعد التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، وأعلنت اللجنة إنها ستكتفي بضم صفقة أجنبية بجانب حارس مرمى محلى وبعدها سيتم إغلاق باب التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وناقشت اللجنة مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيماني خلال الفترة الماضية إحتياجات الأهلي للموسم الجديد وتم الأتفاق على أن يتعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي حالياً ومعه حارس مرمى على أن يتم تأجيل حسم باقي الصفقات لفترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويأتي قرار اللجنة بالتنسيق مع موسيماني بعد تعاقد الأهلي خلال الصيف الجارى مع كل من طاهر محمد طاهر قادماً من المقاولون العرب والمغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربى وأحمد رمضان "بيكهام" لاعب وادى دجلة ويتم التفاوض حالياً مع لاعب أجنبى، غالباً سيكون الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

كما يتفاوض الأهلي مع حارس محلي وتم ترشيح كل من محمد بسام "طلائع الجيش" ومحمود جاد "إنبي" وأحمد الشناوي "بيراميدز"، كما قرر الأهلي عودة أربعة لاعبين مُعارين وهم ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمد شريف.