شكرا لقرائتكم مكافآت خاصة للاعبي الزمالك للتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مكافآت خاصة لتحفيز لاعبى الأبيض للتتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث حصل اللاعبين على وعد من مجلس إدارة القلعة البيضاء على الحصول على مكافآت استثنائية فى حالة الفوز على الأهلى والتتويج باللقب الإفريقى، حيث سيلتقى قطبى الكرة المصرية، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، لأول مرة فى تاريخهما يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك بعدما نجح الأبيض فى تخطى عقبة الرجاء المغربى، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضى، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب فوزه فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وجاء قرار مجلس الزمالك برصد مكافآت خاصة للاعبى الفارس الأبيض من أجل تخفيزهم على تحقيق اللقب، خاصة أنه فى حال الفوز على الأهلى سيتوج الأبيض بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخه، بعدما غاب اللقب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج به للمرة الخامسة على حساب الرجاء المغربى، كما أن الفوز على المارد الأحمر سيكون بمثابة بطولة خاصة خاصة أن القمة ستكون تاريخية باعتبار أن النهائى سيُقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية بين فريقين من بلد واحدة، بجانب أن الأبيض نجح من قبل فى الفوز على الأهلى فى السوبر المحلى بالإمارات، بركلات الجزاء الترجيحية، فضلاً عن إلحاقه الهزيمة الوحيدة فى بطولة الدورى الممتاز المُنقضى الذى توج المارد الأحمر بلقبه، للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ولم يشهد هزيمته سوى فى مباراة واحدة أمام الزمالك، في قمة الدور الثانى من المسابقة المحلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف.