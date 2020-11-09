شكرا لقرائتكم منتخب مصر ينتظر وصول محمد صلاح والننى وتريزيجيه اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، اليوم الاثنين وصول الخماسى المحترف فى الخارج محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازى، لتكتمل القوة الضاربة للفراعنة قبل المباراتين المرتقبتين أمام توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم افريقيا، حيث يرغب الجهاز الفنى فى الفوز بهما ، أو الفوز فى الأولى والتعادل فى الثانية على أقل تقدير على أمل حسم الصعود مبكرا لأمم افريقيا المقبلة.

فى السياق ذاته، حسم حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ملف شارة القيادة في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن بصفوف الفريق، أو منحها للأسطورة محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي بداعى أحقيته في نيل الشارة بصفته أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

ووصف حسام البدري، القرار بأنه ما زال على وضعه بمنح شارة الكابتن للاعب الأقدم في صفوف الفريق، نافياً أية تغييرات خاصة بالأمر نهائياً خلال المعسكر الحالي للفراعنة.

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وقال حسام البدرى: "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر وهو عبد الله السعيد فى المعسكر الحالى ".

وعلق البدري على عدم تجمع المنتخب في فترة الأجندة الدولية السابقة: "كل مرحلة ولها ظروفها ونتعامل مع كل مرحلة، الظروف التي عاشها المنتخب هي الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التي تسببت في ارتباك كبير".