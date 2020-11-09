شكرا لقرائتكم إنبى يخاطب أسوان رسميا لضم القاضى ونعيم وإبراهيم جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نادى إنبي فاكساً رسمياً إلى نادى أسوان برئاسة اللواء أحم سليمان، يطلب ضم 3 لاعبين من أبناء الجنوب وهم، إبراهيم جلال، محمود نعيم، وإبراهيم القاضى، ومازال مجلس إدارة أسوان يدرس العرض المقدم من النادى البترولى وذلك بالتشاور مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة سامى الشيشينى مدرب زهرة الجنوب، وفى المقابل طلب نادى أسوان ضم ٤ ناشئين من مواليد٩٩ من نادى إنبى ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة خلال الـ 24 ساعة المقبلة بين الطرفين.

وأنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب إسماعيل، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.

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وكان سامى الشيشينى، المدير الفنى الجديد لفريق أسوان، قد تولى المسئولية بشكل رسمى بعد قيادته لمران الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الماضى، فى المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبى استعداداً للدورى فى الموسم الجديد ، وكان اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان قد أكد فى تصريحات خاصة أنه يتم التشاور مع الجهاز الفنى للفريق سواء فى مصير الراحلين عن أسوان أو الصفقات المنتظرة.

فى سياق آخر، أرسل النادى المصرى فاكسًا إلى نادى أسوان برئاسة أحمد سليمان، لطلب ضم ثنائى الفريق ابراهيم جلال ومحمود نعيم، خلال الميركاتو الجارى، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد تألقهما مع أبناء الجنوب خلال موسم 2019/2020، وما زالت إدارة أسوان تدرس عروض الرحيل للثنائى خاصة بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق إلى وادى دجلة وأحمد عامر إلى نادى الجونة.