شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بيراميدز يقدم أحمد فتحى فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نادى بيراميدز صفقة أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلي، الذى وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق السماوى لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الموسم الجديد، قى مؤتمر صحفى مساء اليوم، الاثنين، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء وفضل اللاعب خوض تجربة جديدة وعدم التجديد للأهلى بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات..يقام المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر اليوم الاثنين، بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، والجوكر أحمد فتحى المنضم حديثا للنادي..وأعلن بيراميدز في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي مدافع منتخب مصر الوطني، صاحب البطولات والألقاب العديدة في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

الجوكر كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

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