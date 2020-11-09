جدول ترتيب الدوري الايطالي 2021/2020 بعد تعادل ميلان مع فيرونا

منح ميلان الثنائي نابولي وروما فرصة جديدة للاقتراب منه في صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي 2021/2020 بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 2/2 على ملعب سان سيرو ليلة أمس الأحد.

ولحسن حظ رفاق إبراهيموفيتش، حدث تعادلهم مع فيرونا في نفس الجولة التي شهدت تعثر المنافس الأشرس لهم على اللقب “يوفنتوس”، حيث تعادل معه لاتسيو بهدف لمثله في الدقيقة 95.

وتجمد يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن روما ونابولي اللذين فازا خلال هذه الجولة خارج قواعدهما أمام جنوى وبولونيا.

وواصل الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي فصوله الباردة بالتعادل مع أتلانتا 1/1، بعد أسبوع من تعادله مع بارما 2/2، ليبقى في المركز السابع برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن فيرونا الثامن، وأكثر بنقطة من لاتسيو صاحب المركز التاسبع.

ويتذيل فريق كروتوني مسابقة الدوري الايطالي بعد مرور سبع جولات برصيد نقطتين حصلهما من تعادلين مع الجيران “يوفنتوس وتورينو”.

محدث | جدول ترتيب الدوري الايطالي موسم 2021/2020