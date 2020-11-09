جدول ترتيب الدوري الاسباني 2021/2020 بعد فضيحة ريال مدريد

تقهقر ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الاسباني 2021/2020 إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة بسبب الفضيحة التي تعرض لها على ملعب المستايا أمام فالنسيا، حين خسر برباعية لهدف، في ختام الجولة التاسعة من الليجا ليلة أمس الأحد.

ولعب ريال مدريد مباراة أقل من المتصدر بـ 20 نقطة “ريال سوسيداد”، لكن فرصه في التصدر ليست مضمونة بسبب تفوق أتلتيكو مدريد عليه، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة من 7 مباريات فقط.

وأمام برشلونة فرصة لتقليص فارق النقاط بينه وبين الريال، إذا ما تمكن من تحقيق الفوز في المباراتين المؤجلتين له، ففي جعبته حاليًا 11 نقطة في المركز الثامن من 7 مباريات.

ويحتل فياريال المركز الثاني برصيد 18 نقطة بعدما حافظ على سجله خال من الخسائر في الخمس مباريات الماضية، بواقع 3 انتصارات وتعادلين.

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أما الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم “قاديش” فقد مُني بأول هزائمه برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد، ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مباريات.

وتقدم نادي فالنسيا إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة من 9 مباريات بفضل تعادله مع خيتافي 2/2 ثم فوزه على ريال مدريد 1/4، ليدخل دائرة المنافسة على المركز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وأخيرًا انتفض الفريق المملوك للظاهرة رونالدو “بلد الوليد” وتحرك خطوة إلى الأمام في أسفل جدول ترتيب الدوري الاسباني بعدما هزم ضيفه أثلتيك بلباو 1/2، ليصعد للمركز ال19 برصيد ست نقاط ويتساوى مع هويسكا وليفانتي، ويصبح على نقطة من المركز ال17 الذي يحتله سلتا فيغو.

محدث | جدول ترتيب الدوري الاسباني موسم 2021/2020