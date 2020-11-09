جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2021/2020 بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتي

تراجع حامل اللقب “ليفربول” في جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2021/2020 إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة بسبب التعادل الإيجابي الذي عاد به من ملعب طيران الاتحاد أمام مانشستر سيتي، في ختام مباريات الجولة الثامنة (1/1).

واستغل ليستر سيتي فرصة تعثر ليفربول، وانتزع صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة بعد فوزه الصعب على ضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد.

واستفاد توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من تعادل ليفربول، وصعد إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن فريق يورجن كلوب.

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أما الثلاثي الكبير “مانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد” فلا يزال خارج المربع الذهبي بسبب تذبذب مستوى نتائجهم في الجولات الأولى من الموسم الجديد.

وتراجع آرسنال إلى المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة بسبب الخسارة الفادحة التي مُني بها على أرضه أمام أستون فيلا.

ويتفوق مانشستر سيتي على المدفعجية بفارق الأهداف في المركز العاشر، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز ال14 برصيد 10 نقاط بفضل فوزه خارج الديار على إيفرتون بثلاثية لهدف في افتتاح الجولة.

محدث | جدول ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2021/2020