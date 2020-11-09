تراجع حامل اللقب “ليفربول” في جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2021/2020 إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة بسبب التعادل الإيجابي الذي عاد به من ملعب طيران الاتحاد أمام مانشستر سيتي، في ختام مباريات الجولة الثامنة (1/1).
واستغل ليستر سيتي فرصة تعثر ليفربول، وانتزع صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة بعد فوزه الصعب على ضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد.
واستفاد توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من تعادل ليفربول، وصعد إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن فريق يورجن كلوب.
أما الثلاثي الكبير “مانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد” فلا يزال خارج المربع الذهبي بسبب تذبذب مستوى نتائجهم في الجولات الأولى من الموسم الجديد.
وتراجع آرسنال إلى المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة بسبب الخسارة الفادحة التي مُني بها على أرضه أمام أستون فيلا.
ويتفوق مانشستر سيتي على المدفعجية بفارق الأهداف في المركز العاشر، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز ال14 برصيد 10 نقاط بفضل فوزه خارج الديار على إيفرتون بثلاثية لهدف في افتتاح الجولة.
محدث | جدول ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2021/2020
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2021/2020 بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.