شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة البرازيل وكوريا الجنوبية فى القاهرة اليوم لمواجهة المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكتمل اليوم الاثنين وصول منتخبىّ البرازيل وكوريا الجنوبية إلى القاهرة لخوض الدورة الودية الثلاثية مع منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، وتقام مباراة مصر وكوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى باستاد السلام بينما تقام ودية مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر على ستاد القاهرة، وكان الفوجان الأول والثانى من بعثة منتخب البرازيل وصلا القاهرة أمس وأمس الاول، بينما تصل بعثة منتخب كوريا الجنوبية اليوم.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب كل من عمر رضوان (الجونة) ومحمد اشرف (طنطا) واحمد يوسف (اف سي مصر ) ومحمد صادق (الاسماعيلي ) واحمد أيمن (الاسماعيلي ) من القائمة النهائية للفريق.

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وضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وينضم للمعسكر الثنائي اسامه جلال ومحمد عبد المنعم لاداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين.