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إيطاليا تحرم اللاعبين الدوليين من مغادرة البلاد للانضمام لمنتخباتهم

الإثنين 9 نوفمبر 2020

قررت السلطات الصحية الإيطالية حرمان اللاعبين الدوليين الذين يلعبون في الدوري المحلي من الانضمام لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولية المرتقبة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.



وقالت السلطات المحلية الإيطالية إنها منعت اللاعبين من الانضمام لمنتخبات بلادهم بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد منع منطقة فلورنسا لاعبي فيورنتينا من مغادرة المدينة بعد أن ثبتت إصابة خوسيه كاليخون بفيروس كورونا.

وأشارت شبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا إلى أنه يتعين على فيورنتينا عزل لاعبيه لمدة عشرة أيام منذ ظهور الحالة الأولى وفقًا لبروتوكول الدوري الإيطالي.

ومنعت السلطات الصحية المحلية الأخرى في إيطاليا اللاعبين من مغادرة البلاد والانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، حيث تم منع لاعبي ساسولو وجنوة وروما ولاتسيو وإنتر ميلان من السفر، حيث يوجد لاعب واحد إيجابي واحد على الأقل داخل كل فريق.

وكسر ستة من لاعبي يوفنتوس، بينهم كريستيانو رونالدو، فترة العزل الشهر الماضي للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية وتم إبلاغ السلطات الصحية المحلية، التي أبلغت مكتب المدعي العام في تورينو ليفتح تحقيقا في الأمر.

وقد يستمر اللاعبون الذين تلقوا استدعاءً للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية بعد انتهاء فترة العزلة الذاتية، كما فعل لاعبو يوفنتوس الآخرون الشهر الماضي.

وانضم ديان كولوسيفسكي ومريح دميرال وفويتشيخ شتينسني وآرون رامزي وآخرون إلى منتخباتهم الوطنية بعد أيام قليلة من بداية المعسكر التدريبي وبعد انتهاء فترة العزلة الذاتية.

ويعاني المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبرتو مانيشني ذاته من كوفيد-19 وقد استدعى 41 لاعباً للمباريات الثلاث ضد إستونيا وبولندا والبوسنة.

وجاء قرار الاستدعاء بهذا العدد الكبير من اللاعبين نظرا لأنه من المرجح أن يتم استبعاد البعض نتيجة للتحاليل التي ستجرى في وقت لاحق.

وفيما يلي قائمة لاعبي الدوري الإيطالي الذين تم منعهم من السفر للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية:

الأرجنتين: كوريا ولوتارو مارتينيز ومارتينيز كوارتا.

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إيطاليا: بيراغي وكاستروفيلي وكريستانتي ، مانشيني وجاليارديني وباريلا ودامبروسيو ودارميان وباستوني وأتشيربي ولوكاتيللي وكابوتو وبيراردي.

تشيلي: بولغار وأليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال

بولندا: بارتلومي دراغوفسكي

أرمينيا: هنريخ مخيتاريان

ألبانيا: كومبولا ، ستراكوشا

سلوفينيا: سمير هندانوفيتش

هولندا: ستيفان دي فريج

بلجيكا: روميلو لوكاكو

صربيا: نيكولا ميلينكوفيتش وألكسندر كولاروف ودوشان فلاهوفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش

كرواتيا: إيفان بريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش

الدنمارك: كريستيان إريكسن ولاسه شون