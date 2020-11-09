شكرا لقرائتكم دودو الجباس: مؤمن زكريا أفضل لاعبي جيلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث دودو الجباس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له سرعة العودة إلى الملاعب واجتياز رحلته العلاجية.

وقال دودو الجباس في تصريحات تلفزيونية: "مؤمن زكريا أفضل لاعبي جيلنا وهو حقق العديد من الإنجازات".

Advertisements

وأوضح: "مؤمن زكريا نجح في تحقيق إنجازات وترك بصمة مع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر فهو لاعب متكامل داخل الملعب".

وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.