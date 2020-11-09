شكرا لقرائتكم كماتشو يحصل على إستغناء من الاسماعيلي لانتقاله لصفوف نادى جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمد أحمد "كماتشو" لاعب الاسماعيلي على إستغناء من النادى تمهيدًا لانتقاله لصفوف أحد الأندية فى الموسم الجديد بعدما قضى مع فريق الدراويش عام قادما من نادى الزمالك ، وانضم اللاعب الشاب كماتشو إلى صفوف الأسماعيلى قادما من الزمالك فى سبتمبر الماضي على سبيل تدعيم صفوف الدراويش بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات قبل ان يرغب اللاعب فى الحصول على استغناء من الفريق .

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فيما إستأنف الإسماعيلي تدريباته اليومية أمس السبت ، فى إطار برنامج الاعداد لخوض منافسات مسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة حيث حصل اللاعبين على راحة الجمعة من المران عقب نهاية المرحلة الاولى من فترة الاعداد والتى شهدت رفع الأحمال البدنية التى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية لدى اللاعبين وأبرزها الجري عبر الحواجز وبجانب تدريبات حفظ التوازن فضلاً عن حصص باستخدام الأحزمة وذلك تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو البرازيلى ومحمد سعد مدرب الأحمال.

ويبدأ الاسماعيلى المرحلة الثانية من فترة الاعداد والتى تشهد تدريبات الكرة والمباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً،وجاءت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها فريق الاسماعيلى سلبية استعداداً للموسم الجديد، حيث قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي للدراويش إن كل لاعبى الفريق خضعوا لمسحات طبية شاملة والتى أثبتت سلامتهم من إصابتهم بفيروس كورونا.