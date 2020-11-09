شكرا لقرائتكم أسوان يجهز ملعبه لاستضافة مباريات الدورى الجديد ويخاطب 4 جهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أنه تم مخاطبة الشركة المسئوله عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة.

كما قام مجلس إدارة أسوان أيضاً بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحه والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلي.

ويعمل مجلس أسوان على إعداد ملف كامل وعرضه على محافظ أسوان حتى يكون مع النادي في الصورة تحسبا لأي قرار في هذ الشان.

وأنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب إسماعيل، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.

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وكان سامى الشيشينى، المدير الفنى الجديد لفريق أسوان، قد تولى المسئولية بشكل رسمى بعد قيادته لمران الفريق لأول مرة يوم الثلاثاء الماضى، فى المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبى استعداداً للدورى فى الموسم الجديد ، وكان اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان قد أكد فى تصريحات خاصة أنه يتم التشاور مع الجهاز الفنى للفريق سواء فى مصير الراحلين عن أسوان أو الصفقات المنتظرة.

من جانبه أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة، أنه قام بتجهيز فندق إقامة اللاعبين وكذلك ملعب التدريب بالنادى استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعدما خاض الفريق جميع مبارياته فى الدور الثانى من الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظرف فيروس كورونا.

فى سياق آخر، أرسل النادى المصرى فاكسًا إلى نادى أسوان برئاسة أحمد سليمان، لطلب ضم ثنائى الفريق ابراهيم جلال ومحمود نعيم، خلال الميركاتو الجارى، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد تألقهما مع أبناء الجنوب خلال موسم 2019/2020، وما زالت إدارة أسوان تدرس عروض الرحيل للثنائى خاصة بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق إلى وادى دجلة وأحمد عامر إلى نادى الجونة.