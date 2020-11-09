شكرا لقرائتكم تغيير أرضية ملعب اليد بالمركز الأولمبي استعداداً لكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولي المركز الأولمبي لتدريب المنتخبات والفرق القومية بالمعادي ، بتغير أرضية ملعب كرة اليد داخل المركز ، وفقاً لشروط الاتحاد الدولي بأن تكون الأرضية بنفس مواصفات أرضية الملاعب التي تسضيفها مباريات كأس العالم بمصر في شهر يناير المقبل ، حيث يستضيف ملعب كرة اليد بالمركز الأولمبي ، تدريبات المنتخبات المشاركة في بطولة العالم.

أعلن الموقع الرسمى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستسضيفها مصر 2021 فى يناير القادم مواعيد مباريات الدور الأول للمجموعات الثمانية التى ستقام على 4 صالات مختلفة أكتوبر وبرج العرب واستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تخوض مصر أول لقاء مع المتأهل من أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير ثم التشيك يوم 16 وأخيرا السويد يوم 18 من نفس الشهر، وفقا لاختيار الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المدير الفنى الإسبانى جارسيا، حيث أعطى الاتحاد الدولى فى هذه النسخة الحرية للبلد المستضيف اختيار ترتيب المباريات التى ستخوضها فى الدور الأول .