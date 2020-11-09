ميدفيديف يحرز باكورة ألقابه في 2020

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باريس: احرز الروسي دانيال ميدفيديف باكورة القابه هذا العام اثر تتويجه بدورة باريس لكرة المضرب، اخر دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه على الالماني الكسندر زفيريرف 5-7 و6-4 و6-1 في المباراة النهائية الاحد.

وسيسمح هذا التتويج لميدفيديف بالصعود الى المركز الرابع في التصنيف العالمي غدا الاثنين على حساب السويسري المخضرم روجيه فيدرر الغائب عن الملاعب منذ فترة بداعي الاصابة، كما انه سيرفع من معنوياته خلال خوضه بطولة الماسترز الختامية لافضل 8 لاعبين في العالم والمقررة في لندن من 15 الى 22 الحالي.

وقال الفائز "انه امر رائع، انا سعيد للغاية. كما قلت سابقا انا لا اظهر مشاعري دائما بعد المباريات لكني اشعر بالسعادة دائما".

وتحدث عن تراجع مستواه في الاونة الاخيرة بقوله "قبل هذه الدورة لم اكن في فورمة جيدة ولم ابلغ اي مباراة نهائية هذا العام وكنت ابكي او بالاحرى اشتكي لزوجتي ست في مستواي المعهود، لا العب جيدا وحتى لا اتمكن من بلوغ اي مباراة نهائية".