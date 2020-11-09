شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب تقرير عن المصابين قبل مواجهة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي، ملف كامل عن حالة المصابين في الفريق وتحديدا محمود الونش مدافع الفريق والذي يشارك في المباريات مصابا بقطع في غضروف الركبة، وذلك قبل مواجهة فريق نادى مصر في دور الـ 8 لكأس مصر ، كما طلب باتشيكو تقرير عن محمود علاء وحازم امام ومحمود عبد العزيز لتحديد إمكانية مشاركتهم من عدمها في مباراة نادي مصر، خاصة ان الفريق مقبل عقب مواجهة الكأس علي مباراة الاهلى والزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن وجود اتجاه داخل الجهاز الفني لاراحة بعض لاعبيه الأساسيين في مباراة نادى مصر خوفا من تعرضهم للارهاق او الإصابة قبل مباراة نهائي أفريقيا، خاصة في ظل انضمام 6 لاعبين من القوام للزمالك ، إلي معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي توجو المقرر لهما 14 و 17 نوفمبر الجارى في تصفيات أمم افريقيا 2022.

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من ناحية أخرى، قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، تأجيل عودة تدريبات الفريق الأبيض إلى يوم الأربعاء المقبل، تحت قيادة مدحت عبد الهادى، مدرب الفريق، وذلك لقضاء المدرب البرتغالى إجازة فى بلاده، بعدما كان قد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الرجاء المغربى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليقرر مد تلك الراحة حتى الأربعاء المقبل، فى ظل سعيه نحو منح اللاعبين أكبر فترة ممكنة من الراحة والاستشفاء بعدما عانوا من ضغط المباريات فى الفترة الماضية، وسعيًا لتجهيزهم جيدًا للنهائى الإفريقى أمام الأهلى، خاصة أن الأبيض سيكون أمامه مباراة هامة أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز من أجل استكمال المنافسة على اللقب المحلى.

فيما يخضع محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، لبرنامج خاص تمهيدًا للدفع به لقيادة خط دفاع الأبيض فى المباراة المقبلة أمام نادى مصر، فى كأس مصر، حيث يدرس البرتغالى باتشيكو فى مشاركته أساسيًا فى المباراة المقبلة، بعدما دفع بالثنائى محمود علاء ومحمود الونش، اساسيان فى قيادة خط دفاع الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام الرجاء المغربى، بينما احتفظ بعبد الغنى على مقاعد البدلاء، وشهد الموسم الحالى مشاركة عبد الغنى مع الأبيض فى 33 مباراة بواقع 22 مباراة فى الدورى الممتاز و8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراتين فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الإفريقى، صنع خلالهم هدفًا وتلقى 4 إنذارات.