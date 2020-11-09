شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التدريبات اليومية استعداداً لمباراتى الكأس والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً للارتباطات المقبلة منها مباراة أبوقير للأسمدة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر ثم مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى بدأ يستعيد الأهلي بعض لاعبيه المُصابين لها وتحديداً رامي ربيعة الذى شارك في التدريبات الجماعية الماضية عقب تعافيه من الإصابة التى لحقت به أواخر سبتمبر الماضي بمزق في العضلة الخلفية فيما إقترب حسين الشحات من التعافي من إصابة العضلة الخلفية أيضاً.

على صعيد أخر، يتابع مسئولو الأهلي مع بدر بانون إجراءات وصوله إلى القاهرة بعد غد ، الأربعاء، للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء اجراءات إتمام الصفقة مع نادي الرجاء أو مع اللاعب على مدار الأيام الماضية، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الأهلي والرجاء واللاعب وانتهت الصفقة مقابل حصول النادى المغربي على مليونى دولار، فيما سيحصل بدر على 900 ألف دولار فى الموسم، تزيد مائة ألف دولار عن كل موسم ، فيما طلب نادى الرجاء من نظيره الأهلي تسديد قيمة صفقة بدر بانون مدافع الأول "كاش".

وقال مصدر فى القلعة الحمراء، إن المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين الأهلي والنادي المغربي بشأن ضم الأول مدافع الأخير بدر بانون شهدت مُطالبة النادي المغربي من الأهلي تسديد قيمة الصفقة (مليوني دولار) دُفعة واحدة، وهو ما يبحثه الأهلي حالياً، خاصة أن المبلغ كبير ويزيد عن الـ31 مليون جنيه ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتسديد قيمة الصفقة للنادي المغربي بعدما إنهى النادي الأهلي الصفقة بصفة رسمية.