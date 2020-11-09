في بيان رسمي.. الإسماعيلي يُرحب باستضافة نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

رحب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، باستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا التي ستجمع الأهلي والزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري، في استاد الإسماعيلية.

وأعلن الإسماعيلي عبر بيان نشره الموقع الرسمي للنادب، أن إدارة النادي لا تمانع استضافة المواجهة في استاد الإسماعيلية الذي يمتلك شكلًا مشرفًا حاليًا منذ إقامة كأس أمم أفريقيا عليه.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي: "المباراة ستخرج بأفضل شكل ممكن على استاد الإسماعيلية الذي يحتفظ ببريقه منذ كأس أمم أفريقيا، وخاصة لو أقيمت بحضور الجماهير".

وأضاف: "الإسماعيلي سيبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبات قد تحدث إذا استضاف المباراة، ونتقدم بهذه المبادرة من واقع المسؤولية الوطنية والمجتمعية ونتمنى قبولها".

وأتم: "مجلس إدارة الإسماعيلي لديه ترحيب كبير بإقامة المباراة في الإسماعيلية خاصة في ظل وجود أنباء حول عدم إقامتها في استاد برج العرب لظروف الطقس".