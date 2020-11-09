ملف الأحد.. القائمة النهائية للمنتخب لمواجهتي توجو.. وصلاح يسجل في مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 8 نوفمبر 2020.
ريال مدريد يسقط برباعية أمام فالنسيا في الليجا
وكيله: رمضان لم يرحل عن الأهلي بسبب الأمور المادية.. والجماهير ستعرف الأسباب الحقيقية قريبا
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