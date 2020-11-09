وكيله: رمضان لم يرحل عن الأهلي بسبب الأمور المادية.. والجماهير ستعرف الأسباب الحقيقية قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف علي صقر وكيل اللاعب رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز، كواليس مفاوضات الأهلي -النادي السابق للاعب- مع هيدرسفيلد ، مؤكدا انها كانت لتمديد فترة الاستعارة حتى نهاية الموسم فقط.

وقال صقر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إن الأهلي لم يتفاوض مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي نهائيًا، إلا بعد رفض طلب تمديد الاستعارة لحين انتهاء الموسم.

وأضاف، أنه في بداية أغسطس، جلس رمضان مع المقربين منه وطلب التحرك لتحديد مستقبله، سواء من جانبه أو نادر شوقي وكيله السابق.

وأوضح، أن رمضان كان متاحًا للانتقال حتى يوم 7 أغسطس وفقًا لعقده مع الأهلي وقتها، المفاوضات وقتها مع هيدرسفيلد كانت لتمديد عقده حتى نهاية الموسم فقط.

وأشار إلى أن التحرك لضم رمضان صبحي من جانب الأهلي بشكل دائم ولمدة طويلة كان بعدما رفض هيدرسفيلد طلب القلعة الحمراء بتمديد استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، وذلك كان في نهاية يونيو.

وانتقل للحديث عن أسباب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي حيث قال: "لم أتعامل مع النادي الأهلي مطلقًا، تعاملي كان مع اللاعب فقط وذلك بداية من أغسطس فقط، الأمر لا يتعلق بالأموال فقط".

وتابع: "الجماهير تسمع من المسؤولين فقط، ومع الوقت الجميع سيعرف الأسباب التي دفعت رمضان للرحيل، اللاعب فضل الرحيل عن الأهلي لأكثر من سبب وجميعهم سيتضحون بمرور الوقت، نعم العامل المادي من بينها ولكنه ليس الأساس".

وأكمل: "من المستحيل أن يتلاعب رمضان صبحي بالنادي الأهلي لمدة خمسة أشهر، اللاعب سبق وأن تنازل عن الكثير من الأموال من أجل العودة للنادي، لكن كل ذلك يوضع في كفة وفي الكفة الأخرى يتم وضع مسؤولين يديرون النادي، بغض النظر عن الأسماء".

واتم: "ما وصل لرمضان صبحي من مسؤولين الأهلي هو أصعب أحساس قد يصل لأي لاعب، اللاعب تربى في النادي وخروجه منه بحسب المنطق بالتأكيد ليس مادي بحت".