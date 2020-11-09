تأكيدًا للوفد..المقاولون يعلن ضم هيثم الجويني نجم الترجي السابق

تأكيدًا لانفراد الوفد، أعلن نادي المقاولون العرب عن ضم التونسي هيثم الجويني لاعب الترجي السابق.

أكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون بأن النادي أتم صفقة إنضمام هيثم الجويني لاعب العين السابق، في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع ناديه السعودي.

وكانت الوفد قد نشرت منذ يوم الأثنين الماضي بتاريخ ٢ نوفمبر، خبرًا تؤكد فيه إتمام المقاولون للصفقة الثالثة وهي هيثم الجويني بـعنوان "صفقة تونسية جديدة على الأبواب للمقاولون العرب.

وتناولت المواقع التونسية خبر إنضمام اللاعب التونسي، الجويني، للمقاولون بعدها، الثلاثاء، مشيرة إلى أنها حسب تقارير صحفية مصرية.

أقرأ هنا.. "صفقة تونسية جديدة على الأبواب للمقاولون العرب".

ووقع الجويني مع المقاولون لمدة موسمين، ليكون الصفقة التونسية الثانية خلال الانتقالات الجارية بعد وسيم النغموشي، والتونسي الثالث ضمن صفوف الفريق، مع سيف الدين الجزيري.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي، كان مهتمًا بشدة بضم اللاعب التونسي صاحب الـ٢٧ عامًا، قبل أن يقرر في النهاية لاعب الترجي السابق بالتوقيع مع المقاولون الذي سيشارك في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحقق الجويني مع الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين نسخة ٢٠١٨ و٢٠١٩، قبل أن يشد الرحال إلى السعودية بنادي العين.