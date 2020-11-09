الصقر أحمد حسن: جماهير الأهلي والزمالك تعشق مؤمن زكريا

تحدث الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.
وقال الصقر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا من أفضل اللاعبين في السنوات الماضية ولعب معي في
وتابع: "مؤمن زكريا لاعب ذكي للغاية وبيعرف يسرق الأهداف ويضحك على أخصامه في الملعب، والجميع يحبه سواء لاعبي الأهلي أو الزمالك".
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