أوباما:أهداف مؤمن زكريا مع الزمالك لا تُنسى

تحدث يوسف إبراهيم أوباما، لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال اوباما في تصريحات لبرنامج "نمبر

وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا كان صاحب بصمة كبيرة داخل نادي الزمالك وكان له عددكبير من الأهداف المؤثرة وجميع أهدافه لا تنسى".

وأوضح: "لن أنسى هدفه في شباك الاتحاد والتي حققت الفوز لنادي الزمالك فكان هدفًا جميلا، كذلك هدفه في شباك دمنهور كان هدفًا مؤثرًا أتذكر ذلك".