تحدث وليد سليمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا متمنيًا له الشفاء العاجل.
وقال وليد سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة"النهار": "مؤمن زكريا صديق مقرب لي ودائمًا ما تجمعني جلسات معه بصحبة حسام عاشور وهو من أعز أصدقائي".
وأكد "الحاوي": "مؤمن زكريا من أجدع
وأوضح: "مؤمن كان بيقولي مش أنت اللي تستسلم وبالفعل نجحت في المشاركة واستعادة مستوايي مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر وليد سليمان يتحدث عن دور مؤمن زكريا في استعادة مستواه في ولاية مارتن يول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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