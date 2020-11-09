كهربا: مؤمن زكريا بيكلمني بعد كل ماتش واهداني دولابه في أوضة اللبس بالأهلي

تحدث محمود عبدالمنعم "كهربا"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال كهربا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا أخويا الكبير فكنت ألعب

معه في إنبي كنت أنا صغير وهو بيعلمني". وأكد: "مؤمن بيتواصل معي دائمًا ويكلمني بعد كل مباراة لتهمنئتي أو تصحيح أخطائي ويحفزني لتطوير مستواييدائمًا".

وتابع: "كمان مؤمن أداني دولابه في أوضة اللبس بملعب التتش في الأهلي ولكن أنا في انتظاره مرة أخرى علشان ياخد الدولاب ".

وأتم: "هفضل ألبس التيشيرت بتاعك يا مؤمن وهحتفل باحتفالك في كل هدف أحرزه طوال مسيرتي ولكن أنا عاوزك ترجع في أسرع وقت".