محمد مجدي أفشة: مؤمن زكريا قدم مستوي مبهر في فترة لعبه للأهلي والزمالك

تحدث محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.
وقال محمد مجدي أفشة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة"النهار": "مؤمن زكريا قدم مستوى مبهر بشهادة الجميع مع جميع الفرق التي لعب ضمن صفوفها وخاصة ناديي الأهلي والزمالك بالإضافة لمنتخب مصر".
وتابع: "أتمنى أن يعود مؤمن زكريا في أسرع وقت للعودة والمشاركة في تشكيل النادي الأهلي وهو سيكون إضافة كبيرة لنا حال عودته".
وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".
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