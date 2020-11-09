عبد الله السعيد: مؤمن زكريا لا يقبل سوي بالفوز في المباريات

تحدث عبد الله السعيد، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.
وقال عبد الله السعيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة"النهار": "مؤمن زكريا لا يقبل سوي بالفوز في المباريات ودائمًا ما يسعى للتهديف وتحقيق الفوز لفريقه خلال تواجدنا في الأهلي".
وتابع: "مؤمن كان يشعر بحزن شديد حال الخسارة لذلك كان يصمم على إحراز الأهداف وكان كثير التحرك وكان يلعب للدقيقة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز".
وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم" .
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