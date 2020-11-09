محمد الشناوي: أتمنى سرعة عودة مؤمن زكريا للأهلي

تحدث محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.
وقال محمد الشناوي في تصريحاتلبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لعبت مع مؤمن زكريا فترة طويلة ومراحل كثيرة وهو
وتابع: "أتمنى سرعة عودة مؤمن زكريا لصفوف الأهلي من جديد فهو سيكون إضافة قوية لتشكيل الأهلي وننتظره مرة أخرى وأتمنى شفاؤه سريعًا".
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