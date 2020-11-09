أحمد فتحي: اللعب بجوار مؤمن زكريا متعة كروية

تحدث أحمد فتحي، لاعب وقائد النادي الأهلي والمنتقل بداية الموسم الجديد إلى بيراميدز عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، وقال أحمد فتحي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللعب بجوار مؤمن زكريا متعة كروية خاصة فهو لاعب يجيد اللعب في أكثر منمركز وكثير التحرك ويمنحك عدة حلول داخل الملعب".
وتابع: "مؤمن له دور داخل وخارج الملعب والجميع يحبه ويخلق حالة خاصة بين اللاعبين ودائمًا كثير الهزار لإسعاد الجميع أتمنى شفاؤه وعودته في أسرع وقت". وانتج برنامج "نمبر
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