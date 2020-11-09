تحدث باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي حاليًا والزمالك سابقًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.
وقال باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "دخلت في تحدي مع مؤمن زكريا على لقب الهداف أثناء فترةلعبنا للزمالك ولكن مؤمن لاعب كبير". وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم". وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة
كانت هذه تفاصيل خبر باسم مرسي: دخلت في تحدي مع مؤمن زكريا على لقب الهداف في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.