يوسف عطال خارج تشكيلة منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

أفاد تقرير إخباري أمس الأحد بأن الجزائري الدولي يوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي، أصيب بفيروس كورونا وتم اخضاعه للعزل الطبي لمدة 14 يومًا.

وذكرن صحيفة ” نيس ماتان” عبر موقعها الالكتروني، إن عطال، لن يشارك في المباراة التي تجمع فريقه نيس بضيفه موناكو في وقت لاحق اليوم، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر ان يغيب عطال، عن المباراتين اللتين يلتقي فيهما منتخب بلاده مع نظيره منتخب زيمبابوي يومي 12 و16 نوفمبر، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس امم أفريقيا المقررة بالكاميرون مطلع 2022.

وبذلك تتأجل عودة عطال، إلى صفوف المنتخب الجزائري بعدما غاب عن وديتي نيجيريا والمكسيك الشهر الماضي بسبب معاناته من الإصابة. علمًا ان اسمه تواجد ضمن قائمة الـ24 لاعبًا التي كشف عنها أمس السبت، جمال بلماضي، المدير الفني لـ” الخضر” والمعنية بمواجهة زيمبابوي.

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