بايرن ميونيخ يكشف هوية إصابة جوشوا كيميتش وعن مدة غيابه

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كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني عن مدة غياب لاعبه جوشوا كيميش عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في كلاسيكو ألمانيا ضد بوروسيا دورتموند.
وتعرض كيميتش لإصابة قوية في الركبة خرج على إثرها باكيًا من ملعب سيجنال إيدونا بارك في الشوط الأول من المباراة، حيث توقع البعض بإصابة نجم بايرن ميونخ بقطع في الرباط الصليبي.
ولكن أعلن نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي: “أجرى جوشوا كيميتش عملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة مساء الأحد”.
وأضاف البيان: “يتوقع الفريق الطبي في بايرن ميونخ أن يصبح كيميتش جاهزًا للعودة في يناير المقبل”.
وانتهت قمة الدوري الألماني بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 على بوروسيا دورتموند، في الجولة السابعة من المسابقة.
يُذكر أن كيميتش شارك مع بايرن ميونيخ في 11 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم سبع تمريرات حاسمة.
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