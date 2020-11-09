إبراهيموفيتش ينقذ ميلان من أول خسارة في الدوري الإيطالي

أنقذ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فريقه إيسي ميلان من تلقي أول خسارة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، في مواجهة هيلاس فيرونا.

وجمعت المباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد في معقل ميلان ملعب سان سيرو، وشهد اللقاء إثارة كبيرة، حيث انتهى في الوقت المحتسب بدل الضائع بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليفلت الروسونيري من تلقي أول هزيمة له في الدوري الإيطالي منذ 8 أشهر.

وكانت آخر هزيمة تعرض لها ميلان في الدوري الإيطالي تعود إلى 8 مارس الموسم الماضي، حين خسر ضد جنوى بنتيجة 1-2.

وبدأ ميلان مواجهة فيرونا بشكل سيِّئ، حيث تلقى هدفين مبكرين بالدقيقتين 6 و19، لكن رد الفريق اللومباردي لم يتأخر، ونجح في تقليص النتيجة بالدقيقة 27.

ظل ميلان يبحث عن هدف التعادل، ولاحت له فرصة لتحقيق ذلك، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 65، لكن أطاح بها السلطان إبراهيموفيتش.

نجح إبراهيموفيتش في تعويض ركلة الجزاء المهدرة، وسجل هدف التعادل لميلان في الدقيقة 92، منقذًا فريقه من الخسارة، ومعززًا موقعه في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة.

ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 8 أهداف، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بفارق هدفين عن مهاجم تورينو النجم أندريا بيلوتي، ونجم يوفنتوس الأسطورة كريستيانو رونالدو.

أقرأ ايضًا